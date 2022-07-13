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Происшествия13 июля 2022 5:42

Под Калининградом сгорел «Фольксваген Гольф»

От огня пострадал и стоявший рядом малотоннажный грузовик
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Под утро 13 июля на улице Заречной в Гурьевске загорелся автомобиль марки «Фольксваген Гольф». Вскоре огонь перекинулся на стоявший рядом малотоннажный грузовик «Фольксваген ЛТ».

Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России, пожарные отреагировали своевременно – по названному адресу прибыли расчеты ПСЧ-20 в составе 6 человек на 2 спецмашинах. Но, увы, спасти легковушку уже не удалось, она сгорела полностью. Грузовичку повезло больше – его потери ограничились обгоревшим водительским сиденьем.

Среди людей пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.