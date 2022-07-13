Авиация Балтфлота отбомбилась по условному противнику

На одном из военных полигонов Калининградской области экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в учениях было задействовано более 10 боевых машин. Летчики выполнили полеты в заданный район, осуществили вскрытие наземной обстановки и провели прицельное бомбометание авиационными бомбами ОФАБ-100 по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Удары наносились с высот от 500 до 1100 метров, все практические действия фиксировались средствами объективного контроля, установленными на самолетах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ полученных данных показал стопроцентное поражение всех целей.