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Политика13 июля 2022 6:00

Авиация Балтфлота отбомбилась по условному противнику

На учениях под Калининградом экипажи «сушек» поразили все наземные цели
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

На одном из военных полигонов Калининградской области экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в учениях было задействовано более 10 боевых машин. Летчики выполнили полеты в заданный район, осуществили вскрытие наземной обстановки и провели прицельное бомбометание авиационными бомбами ОФАБ-100 по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Удары наносились с высот от 500 до 1100 метров, все практические действия фиксировались средствами объективного контроля, установленными на самолетах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ полученных данных показал стопроцентное поражение всех целей.