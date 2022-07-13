За неделю специалисты отдела карантина растений Калининградской межобластной ветлаборатории выявили 6 случаев обнаружения карантинных объектов

Южноамериканская томатная моль обнаружена в томатах, прибывших из Республики Северная Македония. Тутовая щитовка обнаружена на киви, прибывших из Турции. Ипомея ямчатая обнаружена в соевых бобах, прибывших из Бразилии.

При обследовании территории Калининградской области в рамках государственного задания инспекторами территориального управления Россельхознадзора по Калининградской области было отобрано 120 образцов (феромоннные ловушки на карантинных вредителей, вегетирующие растения, насекомые). В результате лабораторных исследований испытательной лабораторией учреждения были обнаружены карантинные объекты: 2 случая западного цветочного трипса при обследовании теплиц, большой черный еловый усач в феромонных ловушках при обследовании лесонасаждений.

Все пробы подкарантинной продукции предоставлены специалистами управления Россельхознадзора по Калининградской области.