Работающим в Калининградской области мультипликаторам могут компенсировать часть затрат

Как известно, в Калининградской области вот уже несколько лет действует программа рибейта (возврата части затраченных денежных средств) для работающих на территории региона киносъемочных групп. В этом году рибейт планируют распространить и на создателей музыкальных клипов. А со следующего года, как сообщает «РБК-Калининград» со ссылкой на «Ведомости» и главу областного минкультуризма Андрея Ермака, - и на тех, кто занимается анимацией.

Какие именно затраты будут компенсировать аниматорам – пока точно неизвестно. Предполагается, что это может быть возмещение издержек, связанных с приездом в регион или с локализацией здесь части какого-либо проекта. Сообщается также, что председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева уже ведет переговоры с креативным кластером Калининградской области по расширению программы рибейтов.