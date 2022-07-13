Калининградец перевозил марихуану в банке из-под детского питания

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде в ходе совместной операции ГИБДД и таможни задержаны подозреваемые в распространении марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Сотрудники ГИБДД на въезде в Калининград остановили автомобиль местного жителя. В салоне в ходе досмотра была обнаружена банка из-под детского питания, в которой находилось 89 граммов марихуаны.

Водитель признался, где приобрел наркотики. Немедленно по горячим следам был задержан и второй фигурант, на придомовом участке которого в теплице была обнаружена целая плантация конопли, а на чердаке дома сушились приготовленные для сбыта части растений.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.