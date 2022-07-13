В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 июля нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в среду, 13 июля, в течение дня отключено электричество в домах на 18 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. проф. Баранова 36,43,45
ул. Черняховского 1-5,7,7б
ул. П/п-ка Иванникова 18
ул. Озерная 18,21-23,20-24,25,27,30,29-31
ул. Молодежная 2-4,3,6
ул. Стрелковая 10
ул. Лесная 36,39,41-53,47-53
ул. Беломорская 17,18, 19, 21-37, 18
ул. Стрелковая 2-4,6,7-9
ул. Куйбышева 109-109а-111.
До 15 часов электричество отключено на:
ул. Карташева 1,1а, 3,4,4в,4г,4д,5,6,6в,
ул. Карташева – Балтийское шоссе СФО
пер. Карташева 2,4,6,7,8,10
ш. Балтийское 110,112,114,116,
ул. Сестрорецкая 4
пер. Алданский 3
ул. Аральская 7,8
ул. Лужская 10а
ул. Алтайская 2-я 5.
Холодное водоснабжение до 15 часов будет отсутствовать на ул. Тельмана 30.