Зеленоградск вошел в десятку недорогих для отдыха курортов

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, где можно недорого отдохнуть и поправить здоровье в России этим летом.

В десятку популярных лечебных курортов у россиян в июле 2022 года вошли Сочи, Евпатория, Кисловодск, Зеленоградск, Махачкала, Соль-Илецк, Банное, Тюмень, Чемал и Листвянка.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют лечебный отдых летом от 4 до 10 ночей и тратят в среднем на проживание от 2 до 5 тысяч рублей в сутки.

Десятка курортов, где можно отдохнуть и поправить здоровье:

Сочи — 3495 р. / 8 ночей;

Евпатория — 3683 р. / 10 ночей;

Кисловодск — 2717 р. / 5 ночей;

Зеленоградск — 5254 р. / 6,5 ночи;

Махачкала — 3238 р. / 6 ночей;

Соль-Илецк — 2412 р. / 6 ночей;

Банное — 3927 р. / 6 ночей;

Тюмень — 2166 р. / 4,5 ночи;

Чемал — 3837,5 р. / 4 ночи;

Листвянка — 4244 р. / 4 ночи.