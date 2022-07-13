Зеленоградск вошел в десятку недорогих для отдыха курортов

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, где можно недорого отдохнуть и поправить здоровье в России этим летом.
В десятку популярных лечебных курортов у россиян в июле 2022 года вошли Сочи, Евпатория, Кисловодск, Зеленоградск, Махачкала, Соль-Илецк, Банное, Тюмень, Чемал и Листвянка.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют лечебный отдых летом от 4 до 10 ночей и тратят в среднем на проживание от 2 до 5 тысяч рублей в сутки.
Десятка курортов, где можно отдохнуть и поправить здоровье:
Сочи — 3495 р. / 8 ночей;
Евпатория — 3683 р. / 10 ночей;
Кисловодск — 2717 р. / 5 ночей;
Зеленоградск — 5254 р. / 6,5 ночи;
Махачкала — 3238 р. / 6 ночей;
Соль-Илецк — 2412 р. / 6 ночей;
Банное — 3927 р. / 6 ночей;
Тюмень — 2166 р. / 4,5 ночи;
Чемал — 3837,5 р. / 4 ночи;
Листвянка — 4244 р. / 4 ночи.