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Общество13 июля 2022 9:13

Калининградская компания погасила 2-миллионную задолженность после ареста машин

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Судебные приставы заставили руководство калининградской компании погасить задолженность более 2 млн рублей за водоснабжение.

Организация не спешила расставаться с деньгами. Приставы установили, что в собственности у компании имеются два легковых и одно специализированное транспортное средство. Чтобы побудить должника к исполнению требований, на движимое имущество был наложен арест.

После этого руководство организации полностью погасило задолженность в размере 2,2 млн рублей. Деньги уже поступили взыскателю.