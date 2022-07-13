В Светлогорске закроют часть старого променада

. Фото: Александр Подгорчук

С 20 июля некоторые участки пляжа и часть набережной в Светлогорске будут закрыты для доступа отдыхающих и туристов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Закрытыми будут следующие участки:

- восточная эстакадная часть старой набережной от солнечных часов до кафе «Нимфа»;

- пляж напротив всей старой набережной от каменной наброски в районе кафе «Дом рыбака» до нового променада.

Открытыми для посещения и отдыха останутся следующие участки:

- западная часть старой набережной от «Нимфы» до канатной дороги;

- пляж к западу от старой набережной.

Доступ на старую набережную возможен:

- по канатной дороге, с улицы Московской;

- по переулку Береговому;

- по серпантинному спуску с улицы Динамо.

Доступ на пляж, расположенный к западу от старой набережной, возможен:

- со старой набережной в районе канатной дороги;

- по лестничному спуску к морю, расположенному в районе улицы Московской.

С 30 июля будет закрыт для доступа участок пляжа от нового променада с ул. Балтийской на восток в сторону Пионерского до детского оздоровительного лагеря «Огонек».

Новый променад и пляж перед ним остаются доступными для посещения.

Доступ на новый променад возможен:

- по многомаршевой лестнице с улицы Динамо;

- на лифте «Панорама», расположенном в районе ГБУК Калининградской области «Театр эстрады «Янтарь-холл»;

- по спуску к морю с улицы Верещагина;

- по съезду на променад с улицы Балтийской.