В Светлогорске закроют часть старого променада

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Фото: Александр Подгорчук
С 20 июля некоторые участки пляжа и часть набережной в Светлогорске будут закрыты для доступа отдыхающих и туристов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Закрытыми будут следующие участки:
- восточная эстакадная часть старой набережной от солнечных часов до кафе «Нимфа»;
- пляж напротив всей старой набережной от каменной наброски в районе кафе «Дом рыбака» до нового променада.
Открытыми для посещения и отдыха останутся следующие участки:
- западная часть старой набережной от «Нимфы» до канатной дороги;
- пляж к западу от старой набережной.
Доступ на старую набережную возможен:
- по канатной дороге, с улицы Московской;
- по переулку Береговому;
- по серпантинному спуску с улицы Динамо.
Доступ на пляж, расположенный к западу от старой набережной, возможен:
- со старой набережной в районе канатной дороги;
- по лестничному спуску к морю, расположенному в районе улицы Московской.
С 30 июля будет закрыт для доступа участок пляжа от нового променада с ул. Балтийской на восток в сторону Пионерского до детского оздоровительного лагеря «Огонек».
Новый променад и пляж перед ним остаются доступными для посещения.
Доступ на новый променад возможен:
- по многомаршевой лестнице с улицы Динамо;
- на лифте «Панорама», расположенном в районе ГБУК Калининградской области «Театр эстрады «Янтарь-холл»;
- по спуску к морю с улицы Верещагина;
- по съезду на променад с улицы Балтийской.