Коронавирус за сутки выявили в 8 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки выявили 21 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 8 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 13 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 1,
Советский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.