Коронавирус за сутки выявили в 8 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки выявили 21 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 8 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 13 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 1,

Советский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.