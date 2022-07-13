Дмитрий Песков – о калининградском транзите: Пока никакой финализации этой ситуации нет

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В настоящее время нет итоговых договоренностей по транзиту в Калининградскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, не можем, - цитирует издание слова Пескова. - Давайте дождемся. Пока чуть-чуть нужно набраться терпения».

Напомним, в среду, 13 июля, газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщила, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, соответствующий документ предоставил Брюссель в начале июля.

Литва с 18 июня заблокировала транзит части грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге.