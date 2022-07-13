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Общество13 июля 2022 11:34

Начальника отделения судебных приставов Светлогорска будут судить за взятку

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения – старшего судебного пристава отделения судебных приставов Светлогорского городского округа. Пристава обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

За 1,5 млн рублей светлогорский пристав обещал должнику не направлять исполнительное производство в отношении него в УФССП России по Калининградской области, а также снять запрет на регистрационные действия на его автомобиль.

При передаче денег взяточника задержали сотрудник ФСБ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.