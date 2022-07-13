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Происшествия13 июля 2022 13:15

В Светлогорске в море утонул турист из Москвы

Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Светлогорске в среду, 13 июля, в море утонул мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Личность погибшего установлена. Им оказался 61-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых. По предварительным данным, мужчина купался, невзирая на сильные волны, заплыл за буйки и самостоятельно выбраться на берег уже не смог.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе СК.