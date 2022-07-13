На пляже в Балтийске не выявили превышение концентрации нефти в песке и воде

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По результатам мониторинга песка и морской воды на Центральном пляже в Балтийске не выявлено превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в песке и морской воде. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство проводило мониторинг качества воды и песка в Балтийске после обнаружения разлива нефтепродуктов.

Напомним, 5 июля на Центральном пляже в Балтийске зафиксировали разлив нефтепродуктов – в абсорбированном виде масляное вещество вынесло на побережье протяженностью 200 метров.