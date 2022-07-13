Калининградец угнал мини-погрузчик и утопил его в канале

В Нестеровском районе полицейские раскрыли угон мини-погрузчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл на территории фермерского хозяйства в поселке Озерки.

Пьяный 42-летний рабочий решил покататься на погрузчике, однако не справился с управлением и оказался в мелиоративном канале. Впоследствии бобкэт пришлось вытягивать со дна трактором.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».