Еврокомиссия разрешила транзит в Калининград санкционных товаров железной дорогой

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Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград разрешен при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ЕК, пишет ТАСС.

«Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов Евросоюза - по транзиту товаров из России. Инструкция отмечает, что транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Транзит военных грузов, военных технологий и продукции двойного назначения ЕК считает запрещенным всеми видами транспорта.

Напомним, Литва 18 июня прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали из регионов РФ в Калининградскую область.