В Железнодорожном двое парней разбили автомобиль своего должника

Инцидент случился в Железнодорожном. Там двое молодых людей разбили лобовое стекло автомобиля Nissan, а водителю угрожали расправой. Мужчина обратился к полицейским, и те быстро задержали злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, ими оказались 21-летний и 19-летний местные жители.

Молодые люди хотели получить долг от своего знакомого, угрожая в случае невыполнения их требования расправиться с ним. Один из нападавших, по данным полиции, высказывал угрозы убийством, размахивая молотком.

Ведется расследование.