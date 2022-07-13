В Калининграде присяжные определили судьбу мужчины, который убил 84-летнюю пенсионерку

Единодушный обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 38-летнего убийцы пенсионерки коллегия присяжных заседателей провозгласила в Калининградском областном суде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, присяжные сочли подсудимого виновным в убийстве 84-летней женщины, заведомо находившейся в беспомощном состоянии в силу возраста.

Преступление было совершено в июне 2020 года. Находясь в квартире потерпевшей и рассчитывая найти деньги, злоумышленник нанес пенсионерке множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После совершения убийства подсудимый обыскал жилище потерпевшей, однако денег не нашел.

«На основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор», - отметили в прокуратуре.