Пока калининградец спал, из его квартиры вынесли снаряжение для подводной охоты

Калининградец познакомился на улице с мужчиной, пригласил его в гости. После застолья с алкоголем 60-летний хозяин квартиры уснул, а наутро обнаружил пропажу любимого имущества.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, собутыльник похитил гидрокостюм, ласты, маску для подводного плавания, набор разновесов, нож, фонарик и ружье для подводной охоты, а также прихватил электробритву. Сумма причиненного ущерба составила 25 тыс рублей.

Ранее судимый за кражу 47-летний злоумышленник был задержан. Он сознался и рассказал, что успел продать все вещи.

Возбуждено уголовное дело.