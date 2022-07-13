Назван худший день для обращения в ГИБДД Калининградской области

В четверг в ГИБДД ни ногой. Фото: УГИБДД Калининградской области

Судя по графику, который опубликовала пресс-служба ГИБДД Калининградской области, самым загруженным днем недели по приему граждан оказался четверг. По итогам июня 2022 года именно по четвергам подают документы около 600 человек.

В ГИБДД напомнили, что в целях минимизации временных затрат по оказываемым государственным услугам можно воспользоваться сайтом «Госуслуги» и подать заявление в электронном виде, при этом вам будет предоставлена скидка 30% на оплату государственной пошлины.

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