Новый сухогруз совершил первый рейс из Санкт-Петербурга в Калининград

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Сухогруз «СТК-1004» совершил свой первый рейс между портами Бронка и Калининград. Судно стало вторым по счету на этой линии и шестым на маршруте между Калининградской областью и Санкт-Петербургом. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на гендиректора грузового оператора судна Сергея Мишина.

«В настоящий момент сухогруз находится на рейде Балтийска и ожидает разрешения на движение по Калининградскому морскому каналу. Планируется, что этим вечером судно ошвартуется к специальному причалу ro-ro Калининградского морского торгового порта. Его разгрузка начнется сегодня же», - цитирует Сергея Мишина издание.

В порт назначения будет доставлено 1,25 тыс. тонн металлического, трубного и листового проката, 200 тонн цемента, около 50 кубических метров пиломатериалов и контейнерные грузы, добавил гендиректор компании.

Перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляются по двум линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка - Калининград. Всего на двух линиях ходят 6 судов: сухогрузы и железнодорожные паромы.

Напомним, что сегодня, 13 июля, Еврокомиссия разрешила железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область. При этом транзит по автодороге запрещен. Также запрещен транзит военных грузов, военных технологий и продукции двойного назначения всеми видами транспорта.

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