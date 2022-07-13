В Калининграде ищут пропавшего без вести подростка

Петровский Роберт Альбертович Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Московскому району разыскивает Петровского Роберта Альбертовича 2009 года рождения. Подросток проживает в Калининграде на улице Тихорецкой. 8 июля 2022 г. в 15.00 он ушел из дома по месту жительства, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 13 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: спортивные штаны черного цвета, коричневые кроссовки, черная футболка с рисунком мотоцикла, спортивная кофта с капюшоном черного цвета и надписью «Наруто».

Мобильного телефона при себе не имеет.

В случае получения информации о местонахождении несовершеннолетнего просьба незамедлительно сообщить по телефонам ОМВД России по Московскому району Калининграда: 552-402, 552-403 или 112.

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