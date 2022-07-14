Названы даты репетиций воздушной части парада в честь Дня ВМФ России в Балтийске

Воздушный парад будут репетировать три дня. Фото: пресс-служба Балтфлота

Помимо корабельной части парада в честь Дня ВМФ в Балтийске состоится и воздушная. На празднике, который пройдет 31 июля, будет задействовано 16 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Планируется, что в небе над акваторией Калининградского морского канала в едином воздушном строю пролетят истребители Су-27П и новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и Ка-27ПС. Два противолодочных вертолета Ка-27 будут задействованы в эпизоде «Поиск и уничтожение подводной лодки противолодочным кораблем».

Подготовка к параду у летчиков уже началась. Планируются взлеты сразу с трех аэродромов в Калининградской области. На текущем этапе экипажи выполняют одиночные полеты в районе мест базирования, а также тренируются в составе тактических групп.

19, 20 и 22 июля планируется провести тренировочные полеты над акваторией Калининградского морского канала.