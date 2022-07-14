На День ВМФ России в Балтийске устроят стрельбу из «Града» и «Гвоздики»

На День ВМФ в Балтийске покажут реактивные системы залпового огня. Фото: пресс-служба Балтфлота

На военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ в г. Балтийске артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота выполнят показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке высадки морского десанта. Праздник состоится 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Стрельба будет производиться из реактивных систем залпового огня «Град» и 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика». В общей сложности будет задействовано свыше 10 единиц боевых машин артиллерийского и мотострелкового соединений береговых войск флота.

В настоящее время артиллеристы проводят тренировочные стрельбы. А когда можно посмотреть репетиции воздушного парада, читайте здесь.

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