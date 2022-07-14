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Спорт14 июля 2022 8:32

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич отмечает день рождения

Наставнику исполнилось 42 года
Николай Литвинов
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Фото: fc-baltika.ru

В четверг, 14 июля, отмечает день рождения главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич. Наставнику команды исполнилось 42 года.

«Только самые лучшие и искренние пожелания в ваш адрес! Крепкого здоровья, хитрых тактических ходов, результативных стандартов, удачных замен и, конечно же, побед!» - говорится в официальном поздравлении от лица «Балтики» в соцсетях.

Напомним, нашу команду Игнашевич возглавил 2 октября 2021 года. Ранее в качестве игрока он становился шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовый призером чемпионата Европы 2008 года.