В Зеленоградске спасатели вытащили из моря 10 человек

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Из-за сильного волнения на море и отбойных течений в четверг, 14 июля, на пляжах Зеленоградска запрещено купание. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

Отмечается, что на спасательных вышках вывешен черный флаг.

«Вчера была аналогичная ситуация – сильные волны, течения, запрет на купание, но люди все равно шли в воду. Спасатели, рискуя жизнью, вытащили из моря 10 человек, в том числе детей, - рассказал заместитель главы администрации Георгий Попшой. - Волны настолько опасные, что могут сбить с ног даже у берега. Можно погибнуть, даже если вы зашли в море лишь по колено».

Некоторые отдыхающие просто не реагировали на предупреждения спасателей. В Светлогорске, как сообщают региональные СМИ, между туристами и местными спасателями вообще произошел конфликт.