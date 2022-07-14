В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 июля нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 14 июля, в течение дня отключено электричество в домах на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

пр-кт Ленинский 11, 17-31, 35-37

ул. Подп. Иванникова 1-5, 2-4

ул. Ген. Соммера 1-21, 2-4

ул. Озёрная 18,21-23,20-24,25,27,30,29-31

ул. Молодёжная 2-4,3,6

ул. Стрелковая 10

ул. Лесная 36,39,41-53,47-53

ул. Беломорская 17,18, 19, 21-37, 18

ул. Стрелковая 2-4,6,7-9.

Холодное водоснабжение до 18.00 будет отсутствовать по адресам: ул. Боткина 3, 4-6, 8, ул. Клиническая 74 (ГБУЗ Калининградская областная клиническая больница), ул. Рижская 14, ул. Каблукова 9б, 11, 11а, ул. Карташёва 48.

С 10.00 до 17.00 - на б-р Л. Шевцовой 1в, 2-36, 10а (ЦТП), 42-56, 53, 60-66, 92а (детская поликлиника №5), 92а (ЦТП), 92-106.

С 10.00 до 18.00 – на ул. Ст. лейт. Сибирякова 50, 50а, 56, 56а (ЦТП).