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Общество14 июля 2022 9:08

В Светлом собираются построить новую больницу

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Светлом будет построена новая больница. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новое здание планируется построить на месте Светловской центральной городской больницы, здание которой на данный момент не отвечает требованиям СанПиН и стандартам оказания первой медицинской помощи.

«Очевидно, что дальнейшее использование имеющегося здания больницы опасно как для пациентов, так и для медиков, которые в нем работают. Будем строить новое, а на данном этапе произведем ремонт верхнего этажа здания больницы, в которой располагается стационар, а первый этаж отдадим под поликлинику», – отметил губернатор Антон Алиханов.