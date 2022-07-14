В 2022 году в области 15 водителей оштрафовали за нарушение правил проезда ж/д переездов

. Фото: Пресс-служба КЖД

С начала 2022 года в Калининградской области прошло 97 профилактических рейдов по предотвращению нарушений правил проезда железнодорожных переездов. Всего было выявлено 124 нарушителя, из которых 15 были оштрафованы, сообщает пресс-служба КЖД.

Большинство нарушений были связаны с попытками проезда при запрещающем сигнале светофора, в четырех случаях автомобили были заблокированы устройствами заграждения переездов непосредственно на путях.

По данным КЖД, в 2021 году по вине водителей в Калининградской области произошло два ДТП на путях. Пострадали два человека, один погиб.