Калининградец едва не лишился «Мерседеса» за отказ дать сигарету

В апреле этого года в Янтарном 39-летний местный житель попросил у прохожего сигарету, но получил грубый отказ. Обидевшись, ранее судимый сельчанин пообещал сжечь автомобиль прохожего, и это оказались не пустые угрозы.

Мужчина сходил за бутылкой с остатками скипидара и спичками, облил части машины и поджег. Владелец «Мерседеса», не дожидаясь пожарных, самостоятельно потушил огонь.

Приехавшим на вызов полицейским потерпевший рассказал, что перед происшествием у него произошел словесный конфликт с нетрезвым незнакомцем. Сотрудники полиции установили личность поджигателя и задержали его.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу.