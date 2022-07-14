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Общество14 июля 2022 10:37

В зеленой зоне перед островом Канта организуют 3-дневный рок-фестиваль

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фестиваль «K!nRock» проведут с 19 по 21 августа в парковой зоне между Московским проспектом и рекой Преголей. Об этом сообщили организаторы. Нынешний рок-форум станет 20-м по счету.

Список музыкантов обещают опубликовать позже.

«Пока лишь сообщаем, что, несмотря на объективные сложности, вызванные крайне непростой международной ситуацией, фестиваль в этом году сохранит статус международного и хэдлайнеры порадуют представителей всех поколений любителей рока», - отметили в оргкомитете.

Фестиваль «K!nRock» дважды переносился из-за пандемии.