В зеленой зоне перед островом Канта организуют 3-дневный рок-фестиваль

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фестиваль «K!nRock» проведут с 19 по 21 августа в парковой зоне между Московским проспектом и рекой Преголей. Об этом сообщили организаторы. Нынешний рок-форум станет 20-м по счету.

Список музыкантов обещают опубликовать позже.

«Пока лишь сообщаем, что, несмотря на объективные сложности, вызванные крайне непростой международной ситуацией, фестиваль в этом году сохранит статус международного и хэдлайнеры порадуют представителей всех поколений любителей рока», - отметили в оргкомитете.

Фестиваль «K!nRock» дважды переносился из-за пандемии.