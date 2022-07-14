Двоих сотрудников полиции Гурьевска будут судить за крупную взятку

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Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего старшего оперуполномоченного и 40-летнего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Гурьевскому району. Сотрудников полиции обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые в ходе оперативно-разыскных мероприятий получили данные о незаконном приобретении местным жителем земельного участка в Гурьевском районе по заниженной стоимости.

В марте 2022 года сотрудники полиции потребовали от владельца участка взятку в размере 1,4 млн рублей. За вознаграждение они обещали не направлять в орган предварительного расследования материалы проверки в отношении него и уничтожить собранные материалы.

После получения денег «оборотней» задержали сотрудники собственной безопасности УМВД. Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.