В Калининграде в магазине нашли контрафактную одежду и аксессуары на 1 млн рублей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде сотрудники полиции изъяли из магазина контрафактную одежду с маркировкой известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В магазине на улице Интернациональной продавали одежду и аксессуары с маркировкой дорогих брендов. Владелец магазина - 37-летняя индивидуальный предприниматель - не смогла предоставить договоры с правообладателями товарных знаков.

Всего было обнаружено и изъято из оборота 57 единиц товара, в том числе сумки, кепки и очки. Правообладатель товарного знака оценил причиненный ему ущерб в размере свыше миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.