В Янтарном в субботу ограничат движение из-за Дня города

В субботу, 16 июля, в Янтарном пройдет празднование Дня города. В течение дня в городе будет ограничено движение, сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.

Движение будет ограничено с 9.00 до 23.59:

- от перекрестка по ул. Советской, 79, до перекрёстка по ул. Советской, 64 (памятник погибшим воинам);

- въезд на ул. Советскую со стороны пер. Паркового;

- въезд на ул. Советскую со стороны ул. Лесной.

Автобусы в это время будут курсировать по улицам Советской, Железнодорожной, Балебина. Обратно — по тому же маршруту.