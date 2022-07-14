В Янтарном в субботу ограничат движение из-за Дня города

В субботу, 16 июля, в Янтарном пройдет празднование Дня города. В течение дня в городе будет ограничено движение, сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.
Движение будет ограничено с 9.00 до 23.59:
- от перекрестка по ул. Советской, 79, до перекрёстка по ул. Советской, 64 (памятник погибшим воинам);
- въезд на ул. Советскую со стороны пер. Паркового;
- въезд на ул. Советскую со стороны ул. Лесной.
Автобусы в это время будут курсировать по улицам Советской, Железнодорожной, Балебина. Обратно — по тому же маршруту.