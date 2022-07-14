В Светлогорске будут судить предпринимателя за погибшего на стройплощадке рабочего

В Светлогорске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. 52-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть работника, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В июне 2021 года обвиняемый выполнял строительные работы по устройству фундамента, железобетонного каркаса и гидроизоляции на строящемся в Светлогорске жилом комплексе. По версии следствия, мужчина возложил обязанности по охране труда на директора по строительству без обучения его по специальной программе и при отсутствии навыка, опыта и специальных познаний, необходимых для организации данных работ.

Допущенные нарушения привели к тому, что 17 июня один из рабочих упал на бетонный пол цокольного этажа с высоты порядка 3,5 м и спустя некоторое время скончался в больнице.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.