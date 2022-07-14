В Калининграде с бесплатными лекциями выступят современные фотографы из Москвы

Автор фото: Елена Аносова. В Калининграде она набирает фотографов для занятия в мастерской, а также прочтет лекцию. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде с 20 по 27 августа пройдет второй сезон образовательного проекта для фотографов и визуальных художников «Ф/школа», занятия будут бесплатными.

Как рассказали организаторы, в этом году в рамках «Ф/школы» пройдут занятия в двух мастерских. Для этого в Калининград приедут профессиональные фотографы. Это руководитель мастерской «Проектное мышление в визуальных медиа» Школы Родченко Елена Аносова, мастер документальной и постановочной съемки, преподаватель из Школы Родченко и Школы фотографии Fine-Art Дмитрий Лукьянов и предметный фотограф, преподаватель в Школе Родченко (Москва) и Docdocdoc (Санкт-Петербург) Евгения Чапайкина.

«Мастерская с Еленой Аносовой рассчитана на тех, кто планирует запустить или уже начал собственный художественный проект. Слушателей познакомят с методами и техниками, научат развивать навыки анализа изображения. Фотографы Дмитрий Лукьянов и Евгения Чапайкина объединили свой опыт, чтобы вместе с участниками мастерской «Натюрморт в масштабе. Практики света и работа с пространством» поработать над созданием сетов разного масштаба: от стола до ландшафта», - рассказали организаторы.

Записаться на бесплатные занятия можно на сайте проекта.

20-21 августа для всех желающих пройдут открытые лекции фотографов-мастеров в Доме молодежи (арт-пространство ДК на ул. Октябрьской, 76). Вход свободный.