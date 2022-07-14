В Гусеве ветер снес со столбов два гнезда, погибли три аистенка

. Фото: предоставлено очевидцем

Сразу два аистиных гнезда упали в Гусеве со столбов – их снесло ветром. Об этом рассказала Юлия Садовская, руководитель организации «Биосфера Балтики». По ее словам, в результате инцидента погибли три аистенка. Еще троих удалось спасти.

«Поступил звонок из Гусева. Мужчина сообщил, что у них во дворе ветром снесло гнездо аистов. Два аистенка живы, один погиб. Потом позвонила женщина: «Помогите, у нас упало гнездо аистов. Двое малышей погибли, один в сарае у соседа». Итого троих птенцов удалось спасти», - рассказала Юлия.

Выживших после падения гнезд аистят в Калининград из Гусева привез местный житель.

Кроме того, по словам Юлии, еще одного малыша удалось спасти в поселке Тишино Багратионовского района.