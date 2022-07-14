В Зеленоградске арестовали машину за 300-тысячный долг по транспортному налогу

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В Зеленоградске арестовали автомобиль, владелец которого задолжал по транспортному налогу 300 тысяч рублей. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.

«Когда владелец уплатит задолженность и пени, деньги направят на ремонт и содержание дорог», - отметил сити-менеджер.

Кошевой напомнил, что к работе с должниками привлечены не только сотрудники администрации, но и службы судебных приставов, ГИБДД. А также диспетчеры ситуационно-мониторингового центра «Безопасный город», чьи камеры способны распознавать автомобильные регистрационные знаки.