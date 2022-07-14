В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 15-летнего Максима Кирбуца. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 13 июля учащийся школы-интерната в поселке Большое Исаково ушел из дома по ул. Вагоностроительной в Калининграде и до настоящего времени не вернулся.

Был одет: черные спортивные штаны, черная кофта и темно-синие кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Максима, просим сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Московскому району Калининграда: 552-098, 552-092 или 02.