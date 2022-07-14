Коронавирус за сутки выявили в 8 городах Калининградской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области выявили 22 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 8 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 13 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Пионерский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 2.