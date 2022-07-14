Коронавирус за сутки выявили в 8 городах Калининградской области

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Калининградской области выявили 22 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 8 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 13 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Пионерский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 2.