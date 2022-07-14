Калининградка оплатила 189-тысячный долг, чтобы не лишиться машины

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В Калининграде в ходе совместного рейда с ГИБДД приставы арестовали автомобиль должника. Супруга владельца машины погасила задолженность в тот же день, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Владелец одного из остановленных для проверки автомобилей имел задолженность по налогам, штрафам ГИБДД, коммунальным платежам и исполнительскому сбору в общей сумме 189 тысяч рублей. Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества должника с тем, чтобы переместить машину на специализированную стоянку.

Супруга должника, находившаяся за рулем, приняла решение проехать в отделение судебных приставов, где оплатила задолженность. Деньги уже поступили на депозитный счет отделения.