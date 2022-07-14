Долги калининградцев за отопление стали сокращаться

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В начале июня в Калининграде прошла массовая рассылка копий заявлений о выдаче судебных приказов должникам за отопление. Уведомления получили горожане, чья задолженность за тепловую энергию превысила одну тысячу рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это позволило собрать около 21 млн рублей.

В настоящее время общая задолженность потребителей перед МП «Калининградтеплосеть» превышает 1,3 млрд рублей. Более 80% от этой суммы – долги физических лиц. В декабре, марте и апреле 2022 года предприятие предоставляло возможность погасить долг без пени, если она не была назначена судом.

Уточнить размер своей задолженности и узнать о порядке предоставления рассрочки можно по телефонам: 667-160, 667-161 и 667-021.