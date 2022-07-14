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Общество14 июля 2022 16:31

В Гусеве рецидивист украл детскую коляску и получил 8 месяцев строгача

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Гусеве осудили местного жителя за кражу детской коляски. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале этого года мужчина украл коляску стоимостью 17 тысяч рублей из подъезда дома на улице Маяковского. Спустя некоторое время полицейские задержали вора и вернули коляску владелице.

Ранее мужчина был судим за преступления против собственности. Поэтому суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание рецидивист будет в колонии строгого режима.