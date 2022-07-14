Исследование: Свыше 60% калининградцев получают белую зарплату

. Фото: Архив "КП"

Служба исследований hh.ru выяснила, каким образом калининградцы получают заработную плату на текущем/последнем месте работы – официально или нет. Опрос проводился в июле 2022 года среди 7264 соискателей.

По данным опроса, 62% калининградцев рассказали, что получают белую заработную плату, то есть полностью официальную. По сравнению с показателями 2016 года доля таких ответов выросла: так, в 2016 году белую зарплату получали 52% опрошенных.

Еще 22% работников, опрошенных в 2022 году, получают серую зарплату - частично официально, частично нет. У 16% вся зарплата – черная, то есть полностью неофициальная, «в конверте».