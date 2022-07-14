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Общество14 июля 2022 16:37

В Гурьевском районе завершился монтаж 9 модульных ФАПов

Виктор Сергеев

В Гурьевском районе завершен монтаж всех девяти новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Новые модульные медицинские объекты установлены в поселках Ласкино, Рябиновка, Невское, Дорожном, Малое Луговое, Рыбное, Светлое, Сосновка и Дружном. На эти цели было выделено 52 млн рублей.

Все модульные ФАПы состоят из нескольких конструкций, в которых разместились кабинеты приема пациентов, процедурный и гинекологический кабинеты. Все необходимое оборудование закуплено, также была проведена цифровизация рабочих мест.