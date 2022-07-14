Энергетики стали отключать электричество садоводам-должникам

. Фото: Виктор Сергеев

Калининградские энергетики начали проводить рейды по взысканию долгов за электричество с садоводческих некоммерческих товариществ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь».

Рейды начались с СНТ «Победа» и СНТ «Весна», задолженность которых превысила 23 млн рублей. Сначала должникам напоминают о необходимости оплатить счета. Но если задолженность превышает 2 минимальных норматива потребления (по 100 кВт*ч в месяц), гарантирующий поставщик вынужден применять крайние меры воздействия.

По итогам рейда энергоснабжение приостановлено пяти неплательщикам СНТ «Победа». В случае дальнейшего уклонения от оплаты счетов отключение грозит также трем потребителям СНТ «Весна».

В ближайшее время рейды пройдут в СНТ «Голубево», СНТ «Радуга», ТСН «СНТ Весна-Светлый», НСТ «Рыбак», СНТ «ДЕЛЬФИН», ТСН «СНТ «Весна-1» и СТСН «Василек».