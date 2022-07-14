В Калининграде задержали закладчика с тремя граммами амфетамина

В Калининграде на ул. Невского автоинспекторы остановили «Фольксваген». Поведение 31-летнего водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. В ходе досмотра полицейские обнаружили в салоне пакетик с амфетамином общей массой 2,96 грамма.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник утверждал, что хранил запрещенное вещество для личного пользования, однако сотрудники ОНК в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили его причастность к онлайн-продаже наркотиков. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.