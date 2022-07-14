В области с начала года выдали 100 разрешений на работы по сохранению памятников

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области с начала года выдано 100 разрешений на проведение работ по сохранению памятников. За аналогичный период 2021 года было оформлено примерно столько же – 102 разрешения. Темпы выдачи документов сохраняются, несмотря на санкционный удар по рынку стройматериалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из сотни разрешений первого полугодия более половины выдано на проведение проектных работ, в том числе по 33 памятникам в Калининграде, 12 – в Черняховске и по нескольким объектам в Советском, Гусевском, Неманском, Правдинском округах, одно разрешение оформлено на объект культурного наследия в Светлогорском округе.

«Это наше будущее в муниципальном разрезе. Проекты с большой степенью вероятности будут реализованы в конце текущего года и в 2023 году», – сообщил руководитель службы по охране памятников Евгений Маслов.

Еще 43 разрешения выданы на проведение ремонтно-реставрационных (производственных) работ на памятниках.