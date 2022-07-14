Калининградских школьников учили стрелять и метать гранаты

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В лагере «Авангард» под Багратионовском прошли патриотические семинары «Один день в армии». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участники преодолели пятикилометровый марш-бросок от точки высадки до пункта сбора, прошли вводное занятие с инструктажем по требованиям безопасности. После чего приступили к сложным испытаниям: тактическая и огневая подготовка, полоса препятствий, метание ножей и гранат.

«Здесь ребята учатся быстро и адекватно оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, проходят испытания на выносливость, стрессоустойчивость, преодолевают себя. Вместе с коллегами из центра «Авангард» и инструкторами мы создали необходимые и безопасные условия для получения участниками начальных знаний в области обороны. Подобные мероприятия не только физически развивают молодых людей, но являются эффективным инструментом патриотического воспитания молодежи», – заявил начальник отдела подготовки граждан РФ к военной службе центра «Авангард» Дмитрий Чумаков.

Участниками однодневных семинаров стали 80 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. С ними работали 4 инструктора на 4 специализированных площадках, среди которых полоса препятствий, площадка по метанию ножей и гранат, а также по тактической и огневой подготовке.