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Общество15 июля 2022 8:56

В Багратионовске запретили пересекать российско-польскую границу пешком

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

С 15 июля российско-польскую границу в Багратионовске запрещено пересекать в пешем порядке. Об этом сообщает калининградский филиал Росгранстроя.

Решение об этом принято российской и польской сторонами.

Пересечение границы в Багратионовске разрешено только на транспортных средствах при условии наличия всех необходимых документов-оснований.

Отметим, что с 15 июля Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение российской границы, правительство РФ выпустило соответствующее постановление.